В России предлагают запретить сцены подросткового насилия на ТВ

В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий показывать в дневные часы по телевидению сцены насильственных и жестоких действий, которые совершают подростки, пишет "РГ"

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Главной новостью последних нескольких дней был захват заложников, расстрел учителя и полицейских в средней московской школе. С экранов во всех подробностях смаковались ужасы этой истории. А главным антигероем, всей этой информационной волны был старшеклассник с неуравновешенной психикой.

Законопроект предлагает дополнить статью 4 закона о СМИ частью следующего содержания:

"Запрещается с 7 часов до 24 часов размещение в информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и демонстрация изображений, содержащих информацию о преступлениях или иных противоправных действиях, сопряженных с демонстрацией и описанием жестокости, физического и (или) психического насилия, совершаемых лицами в возрасте до 18 лет".

По мнению одного из авторов этой поправки, депутата Госдумы Ярослава Нилова, демонстрация с экранов преступлений, совершаемых подростками, провоцирует психически неустойчивых сверстников к насилию над личностью, к нанесению увечий, крови и убийству. Эти сцены притупляют способность молодых людей к состраданию.

Рravoslavie.ru