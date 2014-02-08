В Киево-Печерской лавре почтили память первомученика ХХ века

7 февраля, в день памяти священномученика Владимира, Божественную литургию в Успенском соборе монастыря совершил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В сослужении епископов Нежинского и Прилукского Иринея и Николаевского Аристарха, а также братии монастыря в священном сане, Владыка-наместник молитвенно прославил мученика Божия.

Обращаясь к верующим, митрополит Павел сказал: «Дорогое братья и сестры! Жизнь священномученика Владимира является для нас примером и назиданием.

Прошло почти сто лет, но святой до сих пор учит нас, призывая к милосердию и терпению. Он призывает нас к состраданию, Он призывает нас быть верными чадами Божиими.

Будем и мы, дорогие братья и сестры, молить Бога, чтобы по молитвам великого угодника Господь и нас удостоил вечных обителей в Царствии Небесном»

После Божественной литургии перед иконой священномученика Владимира духовенство монастыря совершило молебное пение, прославляющее Господа и святых Его.

Lavra.ua