Верховная Рада Украины планирует рассмотреть 34 законопроекта по религиозным вопросам

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня четвертой сессии 7 созыва, в которую включено 34 законопроекта, касающихся государственно-церковных отношений, свободы вероисповедания и вопросов общественной морали, сообщает ИРС.

Постановление об этом парламент принял в четверг, 6 февраля 2014 года. Пленарные заседания четвертой сессии начались 4 февраля и завершатся в июле этого года.

Среди законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, немало инициатив, нашедших поддержку со стороны церквей и религиозных организаций:

о запрете приватизации, списания и отчуждения культовых и других зданий и имущества (проект № 2894);

о регулировании деятельности капелланов в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины (проект № 3233);

о введении института священнослужителей (капелланов) в военных, правоохранительных органах (проект № 3143);

о признании документов об образовании и ученых степеней, выдаваемых духовными учебными заведениями (проект № 2380а);

о внедрении духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс (проект № 3026);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав детей на безопасное информационное пространство (проект № 0945, второе чтение);

о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования священнослужителей, церковнослужителей религиозных организаций, которые не являются наемными работниками (проект № 2896);

о возобновлении Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины (проект № 2623).

Кроме этого, ожидает рассмотрения резонансный законопроект Кабмина № 2142, направленный на ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Против этого неоднократно выступал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Парламент не отказался от проекта Закона № 2342 о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине. Предложенные им изменения были раскритикованы религиозной общественностью. В частности, введение в украинское законодательство понятия "сексуальная ориентация ", угрозы для свободы слова и для самоуправления религиозных организаций в сфере трудовых отношениях.

К рассмотрению также готовы две версии Закона о свободе мирных собраний (проекты № 2508 и № 2508-1), которые в том числе регламентируют проведение мирных собраний религиозного характера.

Верховная Рада поручила подготовить и доработать для рассмотрения на текущей сессии 16 законопроектов, которые касаются верующих и религиозных организаций. Среди них проекты Законов:

о моратории на приватизацию культовых зданий и имущества (проект № 3543);

о партнерских взаимоотношениях государства, школы и церкви (проект № 2340а);

о внесении изменений в статью 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» о порядке проведения публичных богослужений (проекты №№ 3868, 3868-1, 3868-2);

о праве религиозных организаций учреждать учебные заведения (проект № 2051);

о внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины об объектах жилой недвижимости религиозных организаций (проекты №№ 2895, 2895-1).