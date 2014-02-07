В Санкт-Петербурге пройдет крестный ход православных трезвенников

8 февраля 2014 г., по благословению Митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Владимира, впервые в Санкт-Петербурге состоится крестный ход с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», прибывающей на православную выставку «Скоро масленица».

В 9.30 Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» прибудет в храм «Всех святых в земле российской просиявших». В 10.00 икона будет торжественно перенесена крестным ходом по аллее Победителей Парка Победы , где состоится всеобщий соборный молебен «О трезвенном возрождении России» и торжественное открытие православной выставки.

Этот крестный ход – важнейшее событие для Санкт-Петербурга. Он является возрождением традиции проведения трезвеннических массовых крестных ходов по улицам Санкт-Петербурга, собиравших в дореволюционной России тысячи участников. Крестный ход должен стать ярким свидетельством наличия в Санкт-Петербурге трезвеннического движения и напомнить верующим Санкт-Петербурга о необходимости ведения трезвого образа жизни в канун Великого поста.

В знаменательных мероприятиях примут участие духовенство, трезвенные общины России, представители государственных организаций, работники социальных учреждений, молодежь, а также все, кто готов своей молитвой поддержать доброе начинание.

Вaznica.info