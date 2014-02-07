Митрополит Антоний: В храм ни в коем случае не должно привноситься политическое противостояние

В последние дни широкий резонанс в средствах массовой информации получили высказывания протоиерея Андрея Ткачева, допущенные им во время проповеди в храме прп. Агапита Печерского (г. Киев).

Портал «Православие в Украине» попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

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Сегодня наша страна переживает чрезвычайно непростое время. За последние недели противостояние в украинском обществе не раз достигало, как говорится, точки кипения. Страна реально оказывалась на пороге гражданской войны.

Все мы переживаем за судьбу нашей Родины, за будущее Украинского государства. Происходящее в стране не оставляет никого равнодушным. Мы постоянно видим, как эмоционально реагируют на последние события и политики, и общественные активисты, и простые граждане. Нет ничего удивительного в том, что и священники принимают близко к сердцу ту на редкость сложную ситуацию, в которой оказалось наше общество.

Однако священник всегда должен помнить, что амвон – это место проповеди, это место, с которого мы несем нашим прихожанам Евангельское слово. Амвон символизирует камень, отваленный от пещеры Гроба Господня, с которого ангел возвестил мироносицам весть о Воскресении Христа Спасителя. Поэтому когда священник ступает на амвон, он должен, прежде всего, проникнуться святостью этого места и осознать свою ответственность за каждое слово, сказанное в проповеди. Абсолютно недопустимо использовать амвон для политических призывов. И Блаженнейший Митрополит Владимир, и Священный Синод, и Соборы Епископов Украинской Православной Церкви неоднократно заявляли, что храм не должен становиться местом для политической борьбы, в храм ни в коем случае не должно привноситься политическое противостояние.

К сожалению, отец Андрей Ткачев позволил себе во время богослужения сделать с амвона ряд заявлений, которые несовместимы с назначением церковной проповеди, несовместимы с самим духом православного богослужения. Слова отца Андрея вызвали глубокое смущение у тех, кто увидел видеозапись его нашумевшей проповеди. Вчера у нас состоялся довольно откровенный разговор с отцом Андреем, и он признал, что был неправ, допустив жесткие и агрессивные высказывания с амвона.

Эта неприятная ситуация понуждает еще раз напомнить нашим священникам, что слово Евангелия – это слово мира и благодати, это слово о примирении человека с Богом. Каждый священнослужитель должен помнить об этом, выходя на амвон. Какие бы эмоции ни захватывали наше сердце, мы должны найти в себе силы оставить их за порогом храма.

«Дом Мой, домом молитвы назовется», - говорит Господь через пророка Исаию (Ис. 56, 7). Храм – это дом молитвы. Будем всегда помнить об этом, чтобы не допустить оскорбления святости храма нашим неосторожным словом.