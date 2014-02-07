Экспедиция "Путь святителя Иннокентия" пройдет через Сибирь и Дальний Восток на Аляску

Регионы Сибири, Дальнего Востока и американские штаты Аляску, Калифорнию и Гавайи объединит экспедиция "Путь святителя Иннокентия", которая пройдет в 2014-2017 годах. Она повторит маршрут выдающегося миссионера XIX века епископа Иннокентия (Вениаминова), вошедшего в историю как просветитель народов Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов и Северной Америки, сообщает ИТАР-ТАСС.

Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг) строил в России и Америке храмы, школы, причем многих детей сам обучал грамоте. Кроме того, он ввел в практику массовые прививки от оспы. В 1977 году был прославлен в лике святых Русской православной церковью и Православной церковью в Америке как апостол Сибири и Америки.

В 2014 году мероприятия в честь святителя Иннокентия состоятся в Забайкальском крае, Якутии, Амурской области, в 2015-м - в Хабаровском крае, на Камчатке и в Чукотском автономном округе, в 2016-м - в Сахалинской области, в 2017 году - в Иркутской области и в США - на Аляске, в Калифорнии, на Гавайях.

В каждой точке маршрута пройдут конференции, молебны, чтения. На родине святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района Иркутской области в 2015 году планируется открыть духовно-просветительский центр. В 2017 году, когда будет отмечаться 220-летие святого, экспедиция завершится в Москве. Здесь состоится заседание Русского географическое общества, посвященное памятной дате, а в храме Христа Спасителя пройдет торжественное богослужение.