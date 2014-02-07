Журнал «ФОМА в Украине» возглавил протодиакон Александр Карпенко

5 февраля главным редактором православного журнала для сомневающихся «ФОМА в Украине» назначен протодиакон Александр Карпенко.

До этого он выполнял обязанности заместителя главного редактора издания, сообщается на сайте журнала.

Антон Никитин, инициатор создания украинской версии «ФОМЫ», руководитель информационной службы телеканала ИНТЕР и главный редактор телевизионного агентства «Профи ТВ», остается руководителем проекта.

Протодиакон Александр Карпенко — сотрудник информационно-просветительского отдела УПЦ, ответственный за распространение печатных церковных СМИ. 17 лет работает в журналистике. В прошлом — ведущий радиопрограмм, программный директор радиостанций, шеф-редактор редакции православных программ на телеканале КРТ, главный редактор пресс-службы ПРАО «Донецксталь», руководитель пресс-службы Бердянской епархии УПЦ, главный редактор журнала «ЛОЗА».

Сам о себе отец Александр говорит так: «Украинец, который вырос в Якутии, рок-музыкант, который однажды нашел Христа, пионер FM радио Донецка, который в 2004 году ушел в православные СМИ, да так и не вернулся…».

Правмир