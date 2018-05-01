Монах, который бережет мир: Я стоял перед Богом и молился за свой украинский народ

Больше двух недель прошло с той ночи, когда три никому неизвестных монаха, рискуя своими жизнями, стали на молитвенное стояние на улице Грушевского между противоборствующими сторонами. На время им удалось остановить кровопролитие. Почти сутки сохранялся мир.

«Наше время – момент истины, своими действиями мы должны подтверждать, что мы христиане», - говорит иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) из Десятинного монастыря в Киеве - один из трех инициаторов акции в поддержку мира в Украине.

Об отце Мелхиседеке сегодня знает вся страна. Фотографии миротворцев разошлись по всему миру. У монахов берут интервью, интересуются ситуацией на Майдане и прогнозами в отношении развития дальнейших событий.

Мы записали это интервью еще 25 января, во время обострения конфликта. Монахи выходили на свое молитвенное стояние еще не раз. Cейчас, когда на Майдане сохраняется перемирие, иеромонах Мелхиседек, монах Гавриил, монах Ефрем из Десятинного монастыря инициировали ежедневную совместную Молитву о мире в Украине. Каждый день в 21.00 к этой молитве могут присоединиться все, кто считает это для себя важным. Молиться можно у себя дома.

Словами, которые просты и понятны каждому, отец Мелхиседек рассказал «УНИАН-Религии» о своей миссии во время столкновений на Грушевского и о том, что мы можем сделать для сохранения мира в Украине.

БОГ ЕСТЬ

"Всегда в трудные моменты, когда люди забывали о Боге, Бог через испытания напоминал им о Себе. Лучше нам самим о Нем поскорее вспомнить. Украинский народ всегда был верующим. Мы умеем молиться и любить друг друга. Такой момент дан - вспомнить об этом. Каждому раскрыть перед Богом свое сердце и воззвать к Нему изо всех сил. Кто в жизни не совершил ни одной ошибки? Кто считает себя верующим и верит, что можно что-то изменить – нужно пытаться молиться и Бог услышит. И делать все, что можно сделать на пользу стране и народу".

"Бог есть, и наша задача увидеть Его в отражении своей души. Если мы с Ним познакомимся поближе, поверим в Его существование, наша жизнь очень сильно изменится к лучшему. Мы же верим в существование электричества, в сигналы сотовой связи, в вай-фай, хотя и не видим этого всего. Но не верим, что в грудной клетке находится наша душа, в то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, что есть падшие бесы, есть святые и ангелы… У людей на глазах пелена. Но пришло время ее сбросить, чтобы люди очнулись".

КАК ВСЕ БЫЛО

"Десятинный монастырь находится неподалеку. Когда услышали взрывы, помолились, взяли благословение и пошли. Мы верили, что наше присутствие поможет хотя бы на час продлить мир в Украине. На Майдане простояли 22 часа без перерыва, как Бог дал".

«Когда мы шли на Майдан, наша цель была хотя бы на час продлить мир в Украине. То, что я вышел туда, это была Божия воля. Так Бог решил. Дал мне внушение мысленное, порыв сердца и так произошло. Я вышел защищать обе стороны от них же самих. Тогда удалось нам немножко больше, чем на час. Слава Богу! Когда я обратился к ним: «Кто не хочет войны, выходите ко мне», - реакция была неоднозначна. Я призывал к миру. Какой смысл жить дальше, зная, что я мог сделать это и не сделал? О здоровье и жизни не думали – мир намного ценнее. Я священник, который стоял перед Богом и молился за свой украинский народ. Чувствовалось присутствие Бога и Божией Матери, словами это сложно передать".

"Когда еще в конце октября разгоняли Майдан, люди бежали в нашу сторону. Многие добежали до Михайловского собора, некоторые добежали до нас. Бегали везде. И когда начались взрывы, мы пошли на Майдан – ведь это наши дети, наши братья, наши друзья, соседи, знакомые… Там стояли женщины, мужчины, девочки, юноши… Они могли пострадать".

"Люди смогли продержаться без войны один день. Один день не поступали убитые и раненые. Если смогли продержаться один день, я считаю, они смогут выдержать дольше".

ЗА ЧТО ВСЕ ЭТО НАМ?

"Не за что, а для чего! Для того, чтобы люди очнулись от греховного забвения и начали новую жизнь, которая будет настоящей, достойной человека, о которой мы все давно забыли. Сейчас люди находятся все в таком состоянии – эгоистичной безразличности – к самому себе, а тем более к ближним. А тем более, по отношению к Богу. Где мы и в чем видим сейчас проявления человеческой любви? Вот это все встряска нам, чтобы очнуться. Если остались еще живые души, то они проснутся. А многих придется и похоронить, многие давно мертвы, хотя и живы телами. Человек сначала умирает душой, а потом телом, если ведет греховный образ жизни. Это аксиома, это догмат".

"Если в твоей жизни все ровно и гладко и нет никаких проблем, то Господь про тебя забыл. Если у тебя болезни, какие-то испытания, то рядом с тобой Бог, который удерживает тебя Своей рукой в самые сложные моменты, поддерживает и помогает".

"Если народ грешит и не кается, к нему приходят искушения. Господь попускает испытания. Ничего другого нет. Если жить праведно, свято, исполнять заповеди и закон любви, если это царит в государстве, тогда это государство непобедимо. Никакие враги ничего сделать не смогут".

"Дальнейший ход истории зависит от каждого из нас. Нас 46 миллионов. Верующих, неверующих, христиан и представителей других религий. Кто заинтересован, чтобы была война? Кому интересно проливать кровь, убивать, уничтожать?.."

"Все это междоусобная брань. Князь восстал на князя. Пошел войной. История повторяется. Все новое – хорошо забытое старое. Там и ответы на все вопросы. Тот, кто считает, что может сам чего-то добиться – ничего сам не сможет. Кто кого чем обижает, надо высказаться, кого чем обидел. Простить и уладить все".

"Для того, чтобы побороть гнев, нужно знать его причину. Людям объяснять что-то в состоянии аффекта очень сложно. Он будет стоять на своем, и только Бог этого человека поставит на место. И то, были такие моменты, и Бога не могли уже услышать. Это мы знаем из истории. Погибали народы, города и страны. Империи гибли. От того, что не могли услышать голос Бога".

КАК СОХРАНИТЬ МИР?

"Молиться. Стать на колени и попросить у Бога прощения, покаяться за грехи, по которым Господь это все попустил. Попросить у Бога прощения за свои грехи, за всю страну. И попросить мира. Если все станут на колени и попросят… Искреннее, от сердца, своими словами, от всей души нужно воззвать к Господу. Тогда Бог, услышав эти молитвы, сделает все так, как мы своим умом понять не сумеем.

Если народ обратится к Богу, то Господь даст возможность и Сам по своему промыслу так устроит, что будет все хорошо. И даже то зло, которое совершено, сумеет обратить в добрые последствия. Господь Своим промышлением направляет человека всегда на благие пути».

Беседовала Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

Фото УНИАН и иеромонаха Мелхиседека