В Армении открыт сайт кафедрального собора Григория Просветителя

В Армении открыт духовно-просветительский сайт «Символ веры» (в армянском варианте Havatamq) Ереванского кафедрального собора Григория Просветителя, сообщает Благовест-Инфо.

На веб-страничке будет обновляться информация о деятельности одноименного Союза «Havatamq», действующего также при Ереванском кафедральном соборе. На ней предусмотрены разделы о духовно-социальной деятельности Армянской апостольской церкви, проповеди, церковный календарь, духовные фильмы. Также здесь есть раздел историй людей, пришедших к вере, к христианству.

«Авторы сайта подчеркивают, что он информационно и технологически разработан с тем, чтобы его посетители знакомились с миссией христианства и приобрели бы веру не в слепую, а осознанно», - отметил на презентации духовный пастырь Союза «Havatamq» иерей Акоп Хачатрян.