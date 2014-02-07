В Красноярске освятили колокола для постановки оперы "Борис Годунов"

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил в четверг чин освящения колоколов, привезенных в Красноярск для постановки оперы "Борис Годунов", сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы Красноярской епархии РПЦ, девять колоколов были отлиты по древнерусской технологии на заводе города Тутаев Ярославской области. Их общий вес около одной тонны. Во время постановок оперы колокольный звон будет исполнять старший звонарь Ярославской митрополии РПЦ Владимир Дегтярев.

Как отмечено в сообщении, глава Красноярской епархии выразил надежду, что церковные колокола позволят актерам сделать постановку ярче и выразительнее.

Премьерные показы оперы Мусоргского "Борис Годунов" в Красноярском театре оперы и балета состоятся 7 и 8 февраля. Режиссер спектакля - Надежда Столбова. Партии Бориса Годунова в нем исполнят солисты московского театра "Новая опера" Владимир Кудашев и Виталий Ефанов.