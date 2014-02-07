На родине архимандрита Антонина (Капустина) к 200-летию со дня рождения восстановят храм и установят памятник

В 2017 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина, 1817-1894), выдающегося пастыря, ученого-византиниста, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, при котором ее деятельность достигла наибольшего расцвета в дореволюционный период.

По благословению архиепископа Курганского и Шадринского Константина начинается подготовка к многочисленным мероприятиям, посвященным юбилею. В частности, планируется восстановить Спасо-Преображенский храм на малой родине архимандрита Антонина в селе Батурино, сообщает Курганская епархия.

Скульптор Станислав Голощапов по благословению владыки Константина создал проект памятника, который планируется установить на территории Спасо-Преображенского храма г. Кургана. В областной библиотеке имени Югова недавно состоялась презентация проекта памятника, который представил автор.

Ассамблея народов Зауралья, Шадринское движение «За культурное возрождение», общественное движение «За возрождение Далматовского монастыря» вступили с обращением, призывающим граждан оказать помощь в создании памятника своему выдающемуся земляку архимандриту Антонину.

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