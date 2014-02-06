Глава УПЦ КП призвал США и ЕС помочь противостоять России и оказать финансовую помощь

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет призывает Америку и ЕС обеспечить гарантии безопасности для Украины, помочь противостоять России и оказать Украине финансовую помощь.

Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки», отмечая, что на Капитолийском холме в среду - ”Украинский день”. Представители украинской диаспоры со всех уголков США съехались в Вашингтон для того, чтобы повлиять на американских законодателей.

На этой встрече глава УПЦ КП Филарет и предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав заявили, что будущее Украины за Европой. Они настаивают, что ставки в борьбе за европейский путь – самые высокие, какие только могут быть.

”Вопрос евроинтеграции сегодня - это вопрос сохранения целостности и независимости Украины... Это вопрос выбора между демократией и диктатурой”, - убежден Святослав.

Патриарх Филарет призвал Америку и ЕС обеспечить гарантии безопасности для Украины, помочь противостоять России и оказать Украине финансовую помощь, без которой, считает патриарх, и до дефолта не далеко.

”Нам нужна помощь!”, - обратился к собравшимся Филарет.

Призыв Филарета в США слышат. Правительство США и ЕС работают над пакетом помощи, который бы помог новому правительству вытащить Украину из нынешнего кризиса, и не допустить погружения в еще больший.

Конгрессмен Марси Каптур – один из тех американских политиков, которые продвигают этот вопрос в американском правительстве. ”Здесь в США мы делаем все возможное, чтобы улучшить финансовое предложение, которое по какой-то причине в Вильнюсе сорвалась. Нам нужно возобновить этот процесс”, - сказала законодатель.

Каптур не отрицает, что за Украину идет своеобразный торг. ”Надеюсь, что финансовый пакет, который готовит мировое сообщество, сможет перевесить, чтобы там ни предложила Россия. Думаю, что если сравнить экономику России с экономикой Европы и окружающих стран, можно увидеть, что Украине сейчас выгоднее двигаться на запад”, - говорит Каптур.

В то же время, заместитель помощника Государственного секретаря США Эрик Рубин отмечает, что Украина свое будущее должна определять сама.

”Мы не считаем, что другие страны могут давить на своих соседей, чтобы влиять на их решения, выбранный ими курс, их будущее и интересы их народов. Мы полностью отбрасываем экономическое давление, искусственные торговые барьеры, противоречащие принципам ВТО. Главным и фундаментальным является тот принцип, что Украина является суверенной и независимой и может самостоятельно определять свое будущее. И этот принцип необходимо защищать”, - отмечает Рубин.

Представитель Международной амнистии в США Ти Кумар назвал длинную вереницу нарушений прав человека со стороны власти.

”Когда полиция использует излишнюю силу, пытки, когда исчезают люди и никто не наказан. В других странах существуют дисциплинарные процедуры. Отсутствие наказания виновных дает другим милиционерам сигнал, что и им ничего не будет за произвол. Это наше послание правительству Украины – накажите виновных!”, - подчеркнул Кумар.

Кумар подчеркивает – насилие со стороны митингующих так же не допустимо. Оно дискредитирует демократический протест, который поддерживают в мире.

”Следовательно, и у народа Украины есть ответственность – протестовать исключительно ненасильственными методами. Как только вы сами прибегаете к насилию, правозащитные организации всего мира осудят ваши действия так же, как сейчас мы осуждаем украинское правительство”, - заявил представитель Международной амнистии.