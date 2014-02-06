В Сумах молятся о жертвах ДТП на железнодорожном переезде. Во вторник, 4 февраля, произошло столкновение локомотива и маршрутного автобуса в Сумской области (Белопольский район, с. Виры).

По оперативной информации столкновение произошло на железно-дорожном переезде в 15.35. 12 человек погибли, еще 5 пострадали.

В тот же день, 4 февраля, в крестовом (при архиерейских покоях) храме в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил заупокойную литию по погибшим в ДТП.

В среду, 5 февраля, стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший. Таким образом, число погибших в автокатастрофе достигло 13 человек. В Сумской области объявлен траур.

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