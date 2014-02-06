Архиепископ Егорьевский Марк освятит новые храмы РПЦ в Таиланде и Камбодже

Руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской православной церкви архиепископ Марк примет участие в закладке и освящении новых храмов в Таиланде и Камбодже, а также встретится с прихожанами. Его визит продлится до 16 февраля, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В большей степени это пастырский визит. Несмотря на неспокойную политическую обстановку в Таиланде, владыка все-таки нашел для себя возможным встретиться с православной паствой, за что мы ему очень признательны», — рассказал представитель РПЦ в королевстве Таиланд архимандрит Олег Черепанин. По его словам, одна из основных целей поездки архиепископа в Таиланд и Камбоджу - «знакомство с новыми приходами».

«Будет заложено четыре новых храма. По два в каждой стране», - отметил архимандрит Олег.

Богослужения в Таиланде во время архипастырского визита будут проходит в сопровождении хора Санкт-Петербургской Духовной академии.

«Безусловно, одним из главных событий станет освящение нового храма в Бангкоке, построенного в честь святого Николая Чудотворца. Этот храм станет главной православной обителью в столице Таиланда. После 16 февраля все службы в Бангкоке будут проходить только там», - отметил архимандрит Олег.

В Таиланде, где более 90% населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись семь православных церквей. Свято-Никольский храм станет восьмой по счету обителью. В планах у представительства РПЦ в Таиланде построить также храмы в курортном городе Хуахин, северной провинции Чиангмай и на острове Чанг.

Рravmir