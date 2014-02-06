В Сочи в храме Нерукотворного Образа Спасителя молились спортсмены Беларуси, Молдавии, России и Украины

5 февраля 2014 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в храме Нерукотворного Образа Спасителя в Сочи. За богослужением молились представители олимпийских сборных Беларуси, Молдавии, России и Украины.

Перед началом молебна Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

«Я хотел встретиться со всеми вами, мои дорогие, со спортсменами России, Беларуси, Украины, Молдовы, спортсменами, которые представляют страны, на которые простирается пастырская забота нашей Церкви — единой Церкви Святой Руси. Встретиться, чтобы помолиться о ваших успехах, о вашем благополучии, о том, чтобы Господь в трудный момент соревнований дал вам силу духа», — сказал Святейший Владыка.

«Спортсмены, напрягая все свои силы и желая победить в соревнованиях, хорошо знают, что необходимо не только техническая подготовка, не только оснащение, но и внутреннее состояние духа, — продолжил Предстоятель РПЦ. — Именно оно во многом определяет способность человека побеждать. Это явление хорошо известно не только из спорта: победители не всегда были лучше вооружены или лучше подготовлены, но всегда победа сопровождалась победой духа».

«Когда будете выходить на старт, вспомните и мои слова. Сконцентрируйтесь, обретите эту внутреннюю силу духа, которая и будет залогом вашего успеха. А сейчас давайте помолимся о благополучии народов наших, стран наших и о благополучии спортсменов, которые здесь, на Олимпиаде представляют наши страны и народы», — заключил Святейший Владыка.

За Патриаршим богослужением также молились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, схиархимандрит Илий (Ноздрин), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Толмачах г. Москвы протоиерей Николай Соколов и настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя архимандрит Флавиан (Осколков).

В завершение богослужения Святейший Владыка благословил олимпийские сборные иконами Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси