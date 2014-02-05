В Киеве 18 марта состоится конференция к 100-летию со дня рождения митрополита Антония Сурожского
18 марта по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины Киевская духовная академия и семинария проводит V ежегодную студенческую конференцию «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ»
Нынешняя конференция посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося церковного иерарха и проповедника ХХ ст., почетного доктора Киевской духовной академии митрополита Сурожского Антония (Блума, 1914-2003).
В рамках конференции будут работать библейская, богословская, историческая и церковно-практическая секции.
Направления работы конференции:
I. Библейская секция
• Актуальные проблемы современной библеистики;
• История текста Славянской Библии;
• Отечественная традиция изучения Библии;
• Украинские переводы Священного Писания: история и современность.
II. Богословская секция
• Богословское осмысление актуальных проблем современности;
• Изучение наследия святых отцов и учителей Церкви в духовных школах;
• Научно-богословское наследие преподавателей КДА.
III. Историческая секция
• Церковное краеведение;
• История духовных школ;
• История Православной Церкви в Украине в ХХ веке;
• История и современное состояние Католической церкви в Украине.
IV. Церковно-практическая секция
• Актуальные проблемы современного церковного проповедничества;
• Развитие церковного законодательства;
• Гимнография Православной Церкви: история и современность;
• Христианские традиции отечественной педагогики;
• Социальное учение Церкви.
К участию в конференции приглашаются студенты духовных и богословских учебных заведений Русской Православной Церкви.