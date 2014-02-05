В Киеве 18 марта состоится конференция к 100-летию со дня рождения митрополита Антония Сурожского

18 марта по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины Киевская духовная академия и семинария проводит V ежегодную студенческую конференцию «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ»

Нынешняя конференция посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося церковного иерарха и проповедника ХХ ст., почетного доктора Киевской духовной академии митрополита Сурожского Антония (Блума, 1914-2003).

В рамках конференции будут работать библейская, богословская, историческая и церковно-практическая секции.

Направления работы конференции:

I. Библейская секция

• Актуальные проблемы современной библеистики;

• История текста Славянской Библии;

• Отечественная традиция изучения Библии;

• Украинские переводы Священного Писания: история и современность.

II. Богословская секция

• Богословское осмысление актуальных проблем современности;

• Изучение наследия святых отцов и учителей Церкви в духовных школах;

• Научно-богословское наследие преподавателей КДА.

III. Историческая секция

• Церковное краеведение;

• История духовных школ;

• История Православной Церкви в Украине в ХХ веке;

• История и современное состояние Католической церкви в Украине.

IV. Церковно-практическая секция

• Актуальные проблемы современного церковного проповедничества;

• Развитие церковного законодательства;

• Гимнография Православной Церкви: история и современность;

• Христианские традиции отечественной педагогики;

• Социальное учение Церкви.

К участию в конференции приглашаются студенты духовных и богословских учебных заведений Русской Православной Церкви.