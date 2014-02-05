Дары волхвов улетели из Волгограда в Грецию

Сегодня одна из самых почитаемых православных святынь – Дары волхвов на самолете отправилась из Волгограда в Грецию.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, святыня будет доставлена сегодня в сопровождении архимандрита Парфения и монахов в монастырь Святого Павла на гору Афон.

Во время пребывания реликвии в Волгограде поклониться ей приезжали не только жители Волгограда и области, но и верующие из других городов России. За двое суток, которые Дары волхвов находились в волгоградском Казанском соборе, там побывали порядка 120 тысяч паломников из разных городов России и ближнего зарубежья.

Святыня прибыла в Казанский собор города-героя 3 февраля, накануне 40 дней с момента трагических событий для Волгограда – террористических актов в конце декабря 2013 года.

Дары волхвов входят в число немногих реликвий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, которые сохранились до настоящего времени. Дары хранились у христиан Иерусалима до четвертого века, а потом были перевезены в Константинополь, в храм Святой Софии. После падения Византии Дары волхвов были переданы на Афон, где и по сей день хранятся в монастыре Святого Павла

V1.ru