Завтра в Софии Киевской презентуют виртуальный тур по собору в трехмерном формате

Завтра в 15.30 в «Доме митрополита Национального заповедника «София Киевская» состоится презентация виртуального тура по Софии Киевской. Как сообщили УНИАН в пресс-службе заповедника, впервые реализована возможность дистанционного посещения Софийского собора, что позволит расширить круг людей, заинтересованных историей и культурой страны.

Основная цель создания проекта - предоставить возможность посетителям увидеть монументальную живопись собора в полном объеме, который почти невозможно осмотреть во время разового посещения.

В презентации примут участие: генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Елена Сердюк, член творческой группы по реализации проекта, фотограф-панорамер Евгений Хлебников (студия GetPano), председатель правления Украинского центра развития музейного дела, руководитель проекта «Музейное пространство» Владислав Пиоро, проект-менеджер Google Art Project Анастасия Стефанська и др.

В виртуальном туре создан впечатляющий эффект присутствия благодаря профессиональной съемке и продуманной схеме переходов между панорамами. Путешествие начинается с площади перед Колокольней, продолжается по территории двора и приводит посетителя во внутреннее пространство Софии Киевской.

Виртуальный тур оборудовано большим количеством информационных справок, ссылки на которые размещены непосредственно возле сюжетов или архитектурных деталей. Также использованы разнообразные интерактивные элементы, позволяющие посетителю выбрать нужную точку обзора, минуя традиционные последовательные маршруты.

Проект был осуществлен в сотрудничестве специалистов Национального заповедника «София Киевская» и студии виртуальных туров GetPano, а также журнала «Музейное пространство», который с целью популяризации виртуального тура изготовил его демо-версию на CD.