На Волыни дети молились о мире в государстве (фото)

Всеукраинскую детскую молитву за мир в государстве инициировала Украинская Православная Церковь. День за днем этв мольба чистых и искренних сердец звучит в разных уголках Украины.

В это воскресенье на молебен в храме при Волынской духовной семинарии собрались ученики воскресной школы и их родители. Молебен отслужил директор воскресной школы иеромонах Илия (Вишневский).

Эта небольшая Божья служба была необычной не только большим присутствием в храме детей, детей разного возраста, но и тем, что ничто не отвлекало их от слов молитвы. Служба - из тех, когда молятся не только уста, но и души, ибо так трогательно звучали совместно прочитанные «Царю небесный» и «Отче наш». И в слова «Господи, помилуй!» и дети, и взрослые вкладывали все свои надежды.

Отец Илья говорит, что молебен, отслужен для детей и с участием детей, имеет особое значение. Украинские дети нынче вполне понимают, что в государстве происходит что-то неладное, потому что о противостоянии и баррикады граждан одной страны говорят в их семьях. А дети - это простота, это чистые сердца и искренние души, до семи лет они даже Святое Причастие принимают без исповеди, ибо считается, что еще не имеют перед Господом грехов, в которых бы должны каяться.

Поэтому мы должны иметь надежду, что Господь скорее услышит детские молитвы и даст нам шанс на взаимопонимание. Во время этого молебна все, казалось бы, давно известные слова молитв звучат по-особенному: это потому, что звучат они своевременно и актуальны, как никогда. «И очисти нас от всякой скверны, и спаси, блаже, души наша»: это то, что так сейчас необходимо всему украинскому обществу.

Пресс-служба Волынской епархии