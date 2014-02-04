В Бориспольской епархии начали работу катехизаторские курсы для мирян

В Борисполе и Броварах начали работу катехизаторские курсы для мирян, сообщили УНИАН в Бориспольской епархии УПЦ.

По благословению митрополита Броварского и Бориспольского Антония на курсах прихожане изучают богословские предметы: Священное Писание, основы православной веры (катехизис), историю Церкви, основы православного богослужения (литургика), сектоведение. Лекции читают преподаватели Киевской Духовной Академии.

Курсы бесплатные.

В городе Борисполь занятия проходят в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в четверг, субботу и воскресенье по адресу: г. Борисполь, ул. Рабочая, 44. Также при монастыре действует Воскресная школа для детей (занятия по воскресеньям в 15:00) и иконописная школа (занятия по субботам в 10:00). Информация по тел.: 097-643-81-70 - архимандрит Спиридон (Ходанич).

В городе Бровары занятия проходят в храме в честь свв. апп. Петра и Павла в четверг в 17:00 и в воскресенье в 13:00 по адресу: г. Бровары, ул. Киевская, 229. Информация по тел.: 097-588-11-31 - иерей Павел Рафальский.