Патриарх Кирилл осмотрел олимпийские объекты в Сочи

4 февраля 2014 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Сочи, посетил ряд спортивных объектов горного кластера Олимпиады.

В сопровождении почетного вице-президента Олимпийского комитета России В.А. Васина Патриарх побывал в Центре санного спорта «Санки», где осмотрел стартовую и финишную зоны и понаблюдал за тренировками спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпиаде.

Затем Патриарх Кирилл посетил комплекс трамплинов «Русские горки» и лыжный стадион.

По словам Его Святейшества, спортом полезно заниматься всем, вне зависимости от профессии. «Это все формирует замечательные человеческие качества, которые нужны и в жизни, чем бы человек ни занимался — будь он врачом, инженером, бизнесменом, политиком или священником», — подчеркнул Святейший Патриарх.

Отвечая на вопросы корреспондента канала «Россия-24», Предстоятель Русской церкви высоко оценил качество олимпийских объектов, работу их проектировщиков и строителей, а также отметил, что наличие такой инфраструктуры позволит с успехом готовиться к будущим спортивным состязаниям. «Но я хотел бы пожелать спортсменам, чтобы и эта Олимпиада была для нас успешной», — добавил Патриарх.

5 февраля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрит спортивные объекты прибрежного кластера Олимпиады в Олимпийском парке и совершит молебен в храме Нерукотворного Образа Спасителя в Сочи. Как ожидается, молебен посетят представители олимпийских сборных Белоруссии, Молдавии, России и Украины.

В этот же день состоится встреча Его Святейшества с волонтерами, направленными на Олимпиаду церковными организациями.

Торжественная церемония открытия Зимней Олимпиады в Сочи состоится 7 февраля.

Рatriarchia.ru