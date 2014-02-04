Дары волхвов в Севастополе: за 15 часов святыне поклонились 100 тыс. горожан и 500 моряков

К Свято-Владимирскому собору на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, с вечера 1 февраля выстроились очередь в несколько сотен метров.

С 30 января по 1 февраля Дары волхвов - золото, ладан и смирна находились в Симферополе в Свято-Троицком женском монастыре, у раки с мощами Святого Луки, после чего святой ковчег с Дарами был перевезен в Севастополь.

«Тысячи людей, которые пришли сегодня к Дарам волхвов — это молитвенный ответ на вызов современности», — прокомментировал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. — «Обращаясь в эти дни к прихожанам, я говорю, чтобы, прежде всего, перед этой святыней они молились о мире. О мире в своей семье, о мире в своем сердце, о мире в своем граде и в своей стране, о мире и понимании друг друга, которые сегодня нужны нам, как никогда».

В Севастополе Дары Вохвов находились во Владимирском соборе весь день 2 февраля.

Из Владимирского собора Ковчег с Дарами доставили на Графскую пристань. Морем святыня была провезена по Севастопольской бухте, освящая бухту и корабли ЧФ РФ и ВМСУ.

Более двухсот военнослужащих Военно-Морских Сил Украины и триста моряков Черноморского флота России приложились к Дарам волхвов, которые катером были доставлены к месту базирования кораблей флотов.

На борту гвардейского ракетного крейсера «Москва» организаторы акции передали для Владимирского собора в Херсонесе, в котором пребывала святыня, в дар освященную на Честных Дарах копию Даров волхвов.

«В скором времени Дары вернутся на святую гору Афон в монастырь святого Павла. Но полученная духовная польза останется с нами. Благодать, которую нам послал Господь через эту великую святыню, мы должны сохранять. Окунувшись в житейское море, мы должны помнить, что Богомладенец Христос призывает нас к святости, борьбе с грехом, к сохранению мира и совершению добра.Будем же помнить об этом высоком призвании и жить по Его заповедям, жить так, как подобает христианину. Да укрепит Господь в нас и в наших семьях мир, любовь и согласие», - выразил надежду митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

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