О чудесах от Даров волхвов снимут документальный фильм

Учредитель Фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев — инициатор принесения ковчега с Дарами волхвов в пределы Русской православной церкви - намерен снять документальный фильм о чудесах, которые происходили с людьми, прикоснувшимися к этой древней христианской реликвии, сообщает РИА Новости.

«Видимые (свидетельства чудес) из всех городов мы запишем, и будет документальный фильм», — сказал журналистам Малофеев. По его словам, самые сложные чудеса — восстановление семей или выбор человеком верного жизненного пути — «показать невозможно».

В свою очередь настоятель храма мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что скептики могут как угодно относится к этой реликвии, однако нужно уважать чувства верующих людей, для которых Дары волхвов — несомненная святыня.

Дары волхвов, постоянно хранящиеся на Афоне, впервые в истории были принесены в пределы Русской православной церкви — Россию, Украину и Белоруссию — в январе 2014 года. Реликвия, которая относится к периоду земной жизни Христа, побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, а также Симферополе, Севастополе и Волгограде.