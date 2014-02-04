Больше всего "бесноватых" было у Даров волхвов в Киеве

Организаторы принесения Даров волхвов в Россию, Беларусь и Украину заявили, что больше всего так называемых "бесноватых" людей приложилось к святыне в Киеве, сообщают РИА Новости.

"В Москве в храме Христа Спасителя их было человек пять в день, в Петербурге их были единицы за все время, в Минске не было ни одного, а в Киеве было очень много, больше, чем во всех других городах вместе взятых", - заявил журналистам во вторник инициатор принесения Даров Константин Малофеев.

При этом он отметил, что под "бесноватыми" следует понимать психически больных людей, а не тех, в кого действительно "вселился бес".

Так, в ночь на 14 января в храм Христа Спасителя пришел мужчина, который, по словам организаторов принесения реликвии, страдал психическим расстройством и вел себя неадекватно.

Некоторые СМИ сообщили, что он опрокинул ковчег с Дарами, однако в оргкомитете заявили, что с реликвией ничего не происходило, а нарушителя порядка вовремя вывели из храма.

Дары волхвов, постоянно хранящиеся на Афоне, впервые в истории были принесены в пределы Русской православной церкви - Россию, Украину и Белоруссию - в январе 2014 года.

Реликвия, которая, по данным Церкви, относится к периоду земной жизни Христа, побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, а также Симферополе, Севастополе и Волгограде, причем последних трех городов изначально в планах организаторов принесения Даров не было.