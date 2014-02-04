Представитель РПЦ комментировал стрельбу в московской школе

Российским школьникам и всему обществу сегодня остро необходимо нравственное воспитание для защиты от негативного воздействия массовой культуры, ведущего общество к самоуничтожению, заявил РИА Новости глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя стрельбу в понедельник в московской школе.

В понедельник вооруженный подросток вошел в школу №263, расположенную на северо-востоке Москвы в Отрадном, и, угрожая охраннику оружием, прошел в класс, где проходило занятие. В результате один преподаватель и полицейский погибли, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Подросток задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям.

"Трагедия, о жертвах которой сейчас молятся верующие люди, должна дать понять нашему обществу, что его нравственное состояние — это вопрос жизни и смерти <…> Поскольку такие трагедии зарождаются в человеческой душе, предотвратить их только ограничительными и карательными мерами невозможно, хотя и эти меры иногда нужны. Главное же — нужно в общеобязательном порядке, на общенациональном уровне, мощно вернуть нравственное воспитание в школу, культуру, семью, в общественное пространство в целом", — сказал Чаплин.

"Некоторые образцы масскульта подталкивают ребенка и подростка к мысли о том, что любые жизненные проблемы, трудности, обиды можно преодолеть при помощи грубого насилия, мести, агрессии. Если эту ситуацию не изменить, мы скоро начнем привыкать к таким трагедиям, что будет совсем плохо", — подчеркнул Чаплин.

РИА Новости