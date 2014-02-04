Около 18 тысяч верующих уже поклонились Дарам волхвов в Волгограде за несколько часов пребывания христианской святыни в городе, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные полиции.

"Сейчас примерная скорость движения "живой" очереди к Дарам волхвов — около 40 человек в минуту. Доступ к святыне будет открыт до утра 5 февраля. В Казанском соборе непрерывно идут богослужения, туда постоянно прибывают паломники — Дарам уже поклонились жители Тамбовской, Липецкой, Ростовской, Астраханской и других областей, поток верующих не иссякает", — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, для ожидающих на улице подготовлены теплые автобусы и палатки, где можно согреться от мороза и выпить горячего чая. Посетителей с маленькими детьми и инвалидов пропускают без очереди. В усиленном режиме работают все правоохранительные органы.

РИА Новости