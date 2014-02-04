В Луганске иностранные студенты изучают основы православия

В луганском храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Умиление» стартовал проект православного духовно-просветительского центра «Покров»: «Основы Православия для иностранных студентов».

Проект предполагает проведение просветительских лекций, бесед и фильмов для иностранных студентов вузов Луганска, сообщается на сайте благочиния III Луганского округа.

«Нашей целью является ознакомление иностранных студентов с православной культурой и духовностью для облегчения социальной адаптации и акклиматизации в нашей стране» — рассказал руководитель центра, настоятель Храма «Умиление» священник Александр Пономарёв.

Одним из соорганизаторов проекта выступила кафедра иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологии Луганского государственного медицинского университета.

«Сотрудничество между нашим университетом и храмом «Умиление» продолжается уже не первый год, но мы надеемся, что реализация такого проекта выведет наше партнерство на качественно новый уровень», — отметила заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент Дарья Порох.

Первыми участниками проекта стали студенты из Индии, первокурсники лечебного факультета ЛГМУ. Во время визита в храм о. Александр провел для студентов-иностранцев экскурсию по нижнему храму в честь Серафима Саровского и рассказал об особенностях православного богослужения. Затем гости посмотрели фильм на английском языке о принятии христианства в Киевской Руси.

Рravmir