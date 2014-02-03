Предстоятель РПЦ совершил литию на месте теракта в Волгограде

3 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил железнодорожный вокзал Волгограда (Россия), где в прошлом году, 29 декабря, был совершен террористический акт.

Перед центральным входом Патриарх Кирилл совершил литию, за которой молился о упокоении душ убиенных.

Предстоятель Русской Церкви возложил к месту скорби корзину белых роз.

Затем Святейший Патриарх Кирилл прошел в здание вокзала, где ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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21 октября 2013 года в автобусе, перевозившем пассажиров в Красноармейском районе Волгограда, произошел террористический акт. В результате взрыва погибло 8 человек, включая террористку-смертницу, ранено 37 человек.

29 декабря на железнодорожном вокзале Волгограда был совершен теракт, в результате которого погибло 18 и было ранено 45 человек. На следующее утро, 30 декабря, был совершен теракт в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе Волгограда. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали 25.

30 декабря в домовом храме Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино Предстоятель Русской Церкви совершил панихиду по жертвам террористических актов в Волгограде.

31 декабря в храмах Русской Православной Церкви была совершена особая молитва об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы, а также об исцелении пострадавших от рук террористов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси