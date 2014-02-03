Патриарх Кирилл возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде в честь годовщины Сталинградской битвы, сообщает РИА Новости.

Патриарх вознес молитвы об упокоении павших участников сражения и всех воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Предстоятель Русской православной церкви посетил храм в честь Всех святых, построенный в 2005 году на вершине Мамаева кургана.

Патриарх выразил уверенность, что молитвы, совершаемые в этом храме, "доходят до престола Божия" и "как самый угодный дар воспринимаются теми, кто поминается в его стенах".