Предстоятели поместных Православных Церквей встретятся на первой неделе Великого поста

В Русской Православной Церкви сожалеют, что встреча предстоятелей поместных Православных церквей в Стамбуле назначена Контантинопольским Патриархатом на март, поскольку на это же время приходится начало Великого поста, заявил в пятницу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Константинопольский Патриарх Варфоломей как первый по чести православный иерарх, резиденция которого находится в Стамбуле, ранее пригласил предстоятелей Православных Церквей встретиться в марте, чтобы обсудить деятельность подготовительного комитета Всеправославного собора и попытаться решить возникшие вопросы. Последняя встреча предстоятелей Православных Церквей прошла в 2008 году также в Стамбуле.

Идея созыва Всеправославного собора возникла полвека назад, были определены десять тем собора, по которым все это время велась подготовка. Такой длительный период связан с необходимостью достичь согласия между церквами. Как отметил митрополит Иларион на круглом столе, посвященном пятилетию интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (будет отмечаться 1 февраля), встреча предстоятелей поместных Церквей должна состояться, "к сожалению, на первой неделе Великого поста".

"Что составляет значительное неудобство для предстоятелей, которые вынуждены будут покинуть свои Церкви в тот период, когда патриарх всегда молится вместе со своим народом", — отметил председатель ОВЦС. Однако таково присланное приглашение Константинопольского Патриарха, добавил он.

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