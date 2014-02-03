Неделя о Закхее в Киево-Печерской лавре
14:28, 03 февраля 2014Православие
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2 февраля, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, называемую Неделей о Закхее, наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгродский и Чернобыльский Павел в сослужении архиепископов: Луганского и Алчевского Митрофана, Криворожского и Никопольского Ефрема, Уманского и Звенигородского Пантелеимона совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
За богослужением Владыка Павел провозгласил проповедь, напомнив, что сегодня Святая Церковь предлагает нам евангельское чтение, как подготовительное перед началом Великого Поста, а по окончании Божественной литургии обратился к собратьям-архиереям, а также прихожанам, молившимся в храме, со словом поздравления и наставления.
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