Патриарх Кирилл наградил посмертно полицейского, пытавшегося предотвратить теракт в Волгограде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник наградил посмертно Орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского первой степени старшего сержанта полиции Дмитрия Маковкина, погибшего при попытке предотвратить совершение теракта в Волгограде 29 декабря прошлого года, сообщает РИА Новости.

В соответствии с указом патриарха Маковкин награжден орденом "во внимание к мужеству и жертвенности, проявленные ради спасения жизни людей".

Патриарх вручил высокую церковную награду матери погибшего Тамаре Владимировне Маковкиной после совершения молебна в Казанском кафедральном соборе Волгограда.

Кроме того, орденом Князя Дмитрия Донского II степени были награждены посмертно еще два сотрудника — инспекторы участка досмотра пассажиров железнодорожного воказала Волгограда Сергей Наливайко и Денис Андреев. Награды были переданы вдовам погибших. Патриарх Кирилл встретился с родственниками погибших, пообщался с ними и передал трем семьям от себя финансовую помощь.

После посещения храма патриарх также побывал на "месте скорби" у центрального входа железнодорожного вокзала города, куда к месту взрыва люди приносят цветы и зажигают там свечи. Предстоятель Русской православной церкви возложил к "месту скорби" букет из белых роз, а члены делегации патриарха и губернатора области — красные гвоздики и другие цветы. Патриарх помолился об упокоении душ, погибших в терактах, и возгласил им "Вечную память".