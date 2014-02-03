В Харькове школьники, студенты и учителя молились о мире в Украине (фото)

Детский молебен о мире в Украине состоялся в Благовещенском кафедральном соборе Харькова по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Напомним, Всеукраинскую детскую молитву о мире в Украине инициировала Украинская Православная Церковь в связи с обострением ситуации в стране. На молебен пришли дети с родителями, ученики воскресных школ, студенты, учителя.

«Детская коленопреклоненная молитва – это особый случай. Издавна на Святой Руси, когда были тяжелые времена, дети собирались и молились Господу, ведь детская душа – это искренняя душа. Если взрослые не умеют прощать, то дети на все реагируют со своей детской простотой. Поэтому, как говорит Священное Писание, во многом мы должны брать пример с детей, научиться у них этой простоте, отношению и любви друг к другу», – сказал протоиерей Иосиф Денькович.

«Господь нас создал всех разными и, наверное, от этого в мире жить интересно. Но, к сожалению, люди иногда забывают главную заповедь, что нужно друг друга любить и относиться с пониманием. Сейчас такое время наступило, что это понимание ушло. Мы призываем к детской молитве очень редко, но это в традиции нашей Православной Церкви. Молитва детской чистой души выше всех молитв. Мы неравнодушны к тому, что сейчас происходит в Украине, и хотим помочь нашей стране, причем всем регионам. Мы, как родители, воспринимаем ссору между нашими духовными детьми очень болезненно и хотим, чтобы все примирились – это очень важно сейчас», – отметил иерей Сергей Белянов.

Во время молебна о мире в Украине взрослые и дети встали на колени и обратились к Небесному Отцу.

Сюжет "Подробности-ТВ"

«Я пришел сюда, чтобы помолиться за страну, за всех, чтобы все жили мирно, чтобы не началась война у нас в стране. Люди должны дружить, никого не обижать, всегда соблюдать заповеди Божьи», - сказал Даниил, 8 лет.

«Я пришла сюда молиться за то, чтобы на земле не было никогда войны, чтобы никто не ссорился и все жили хорошо и верили в Бога», - рассказала София, 6 лет.

«Я пришел сюда, чтобы помолиться, и считаю, что это обязанность каждого человека перед своей страной. Прежде всего, нужно быть человеком, прощать, и тогда в нашей стране будет настоящий мир. Сегодня Украине и народу не хватает понимания, доброты, настоящего семейного тепла», - сказал Константин, 15 лет.

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