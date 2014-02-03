Завтра в Зверенецком монастыре Киева - беседа о добре и зле в буддизме и христианстве

В рамках обсуждения: происхождение зла в буддизме и христианстве, с чем можно сравнить буддистское просветление в христианстве, почему нирвану нельзя сравнивать с Царствием Небесным и многие другие вопросы.

На встречу приглашен эксбуддист Дмитрий, который практиковал буддизм более 10 лет.

Встреча проходит в рамках проекта, организаторами которого являются: Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Всеукраинский апологетический центр во имя свт. Иоанна Златоуста http://apologet.in.ua/

Адрес: ул. Мичурина, 22. ст. м. Дружбы народов, Зверенецкий монастырь (чайная), недалеко от Ионинского монастыря.

Духовное окормление: иеромонах Хризостом.

Начало в 19:00, вторник, 4 февраля.