Дары волхвов доставил в Волгоград Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл cегодня утром доставил в Волгоград христианскую реликвию Афона Дары волхвов, сообщает РИА Новости.

"Святейший патриарх Кирилл прибыл в Волгоград и вместе с ним доставлены Дары волхвов. Учитывая то, что волгоградцы пережили после двух ужасных терактов, произошедших в конце прошлого года, святейший патриарх Кирилл принял решение лично посетить Волгоград для совместной молитвы с жителями города и также благословил направить в город дары волхвов для укрепления духа волгоградцев", — сказал руководитель патриаршей пресс-службы дьякон Александр Волков.

По его словам, патриарх в Волгограде посетит кафедральный собор города, где совершит молитву о здравии пострадавших и обо всех жителях города, а также об упокоении погибших. Дары волхвов будут доступны для поклонения верующих 3 февраля с 18.00 до 24.00 и 4 февраля с 6.00 до 24.00.