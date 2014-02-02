Возле Сочи освятили храм, построенный к зимним играм

В Имеретинской долине в воскресенье освятили храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, построенный специально к зимним играм в Сочи, сообщает сайт vesti.ru.

Ранее, перед Рождеством в храме освящали алтарь - малым чином. Теперь, когда все готово, великий чин освящения провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возвышающийся над землей на 43 метра, построили в византийском стиле: внутри стены расписывали мастера из художественных вузов.

Накануне церемонии открытия храм посетит Патриарх Кирилл, совершит молебен и благословит российских атлетов.