Возле Сочи освятили храм, построенный к зимним играм
21:53, 02 февраля 2014Православие
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В Имеретинской долине в воскресенье освятили храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, построенный специально к зимним играм в Сочи, сообщает сайт vesti.ru.
Ранее, перед Рождеством в храме освящали алтарь - малым чином. Теперь, когда все готово, великий чин освящения провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возвышающийся над землей на 43 метра, построили в византийском стиле: внутри стены расписывали мастера из художественных вузов.
Накануне церемонии открытия храм посетит Патриарх Кирилл, совершит молебен и благословит российских атлетов.
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