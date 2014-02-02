Дарам волхвов в Украине пришли поклониться 430 тыс. человек

За 9 дней пребывания на Украине христианской святыни - Даров волхвов, привезенных в пределы Русской православной церкви с Афона, им успели поклониться 430 тыс. человек. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в воскресенье организаторы принесения реликвии.

"Дары волхвов вечером 24 января торжественно встретили в Киево-Печерской лавре, несмотря на сильные морозы, сюда за пять дней пришло 280 тыс. человек", - рассказала глава пресс-службы оргкомитета Мария Коровина.

"Затем, по просьбам верующих, афонские монахи разрешили продлить пребывание святыни на Украине и отвезти ее в Крым. В Симферополе за полтора суток Дарам волхвов пришли поклониться 50 тыс. паломников, а в Севастополе за 15 часов - более 100 тыс", - добавила она.