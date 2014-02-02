РПЦ планирует открыть в России кабинеты первичного приема наркозависимых

В каждом областном центре России Русская православная церковь планирует открыть кабинеты первичного приема наркозависимых. Об этой задаче заявил в рамках Рождественских чтений руководитель Координационного центра по противодействию наркомании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Вопросы объединения реабилитационных структур Русской православной церкви в единую сеть помощи наркозависимым и создание вспомогательных структур обсудили участники секции Рождественских чтений, прошедшей 29 января в МГТУ им. Баумана.

Обращаясь к участникам мероприятия епископ Каменский и Алапаевский Мефодий напомнил, что создание единой сети церковных реабилитационных структур является обязанностью Синодального отдела по церковной благотворительности – в соответствии с документом, принятом Священным Синодом в 2012 году.

«Мы выполняем возложенное на нас послушание. Это не просто наша прихоть, это наша обязанность. Создание такой системы - это серьезная работа, ответственное задание», - подчеркнул епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Он рассказал, что отныне у граждан появится возможность последовательно проходить все этапы реабилитации, что повысит их шансы избавиться от недуга.

Для реабилитационных центров членство в сети позволит облегчить подготовку и распределение сотрудников и увеличит шансы на получение финансирования от государства на региональном или федеральном уровне. Эти меры позволят повысить процент людей, которые избавляются от зависимости, и улучшить качество церковной помощи наркозависимым и их близким.

Diaconia