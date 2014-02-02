Архиереи УПЦ поздравили Патриарха Кирилла с пятой годовщиной интронизации

1 февраля, в пятую годовщину интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.

Предстоятелю Русской православной церкви сослужили иерархи РПЦ и представители Поместных православных церквей при Патриархе Московском и всея Руси. Его Святейшеству также сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и архиереи Украинской православной церкви.

По окончании праздничного богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза.

Поздравление Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира передал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Также было оглашено приветствие Президента Украины В.Ф. Януковича.

Пресс-служба Украинской православной церкви