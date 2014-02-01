Сегодня в Севастополь доставят Дары волхвов

Сегодня в Севастополь доставят одну из наиболее почитаемых святынь христианского мира - Дары волхвов.

Как сообщили УНИАН в Севастопольском благочинии, торжественная встреча святыни планируется в субботу в 23.00 у памятника святому апостолу Андрею Первозванному на территории Национального заповедника ”Херсонес Таврический”.

Святыню крестным ходом перенесут в храм, где перед Дарами волхвов будет совершен молебен об умножении любви. Священнослужители Севастопольского благочиния будут совершать перед святыней молебны всю ночь. 2 февраля в 06.30 начнется ранняя Божественная литургия, в 08.40 - поздняя Божественная литургия. В ходе литургии верующие также смогут приложиться к Дарам волхвов.

С 23.00 1 февраля по 2 февраля 16.00 вход на территорию Национального заповедника «Херсонес Таврический» будет бесплатным.

При участии Управления МЧС Украины в Севастополе устанавливаются 3 палатки для обогрева, также будет организована раздача горячего чая.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете принесения Даров волхвов, приложиться к Дарам за сутки успевает около 100 тысяч человек.

2 февраля в 16.00 святыню доставят на Графскую пристань, где ковчег с Дарами волхвов встретят главнокомандующие флотов Украины и России. Святыня будет провезена по Севастопольской бухте, освящая бухту и корабли ЧФ РФ и ВМСУ.

Из Севастополя святыня отправится в Волгоград, откуда ковчег с Дарами волхвов вернется на Святую гору Афон.

Святыню сопровождает делегация монахов афонского монастыря во главе с наместником архимандритом Парфением.