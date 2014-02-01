В Симферополе к Дарам волхвов выстроилась километровая очередь

В Симферополе с самого утра и до вечера 31 января стоит почти километровая очередь к Свято-Троицкому женскому монастырю, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

- Ковчег с Дарами волхвов прибыл в Симферополь вечером 30 января, но уже ночью 1 февраля он будет в Севастополе, - рассказали "Комсомольской правде в Украине" в Симферопольской и Крымской епархии. – Монастырь 31 января открыт до 22.00. Так что все желающие успеют прикоснуться святыне.

Несмотря на то, что большинство крымских трасс занесены снегом, а междугородние автобусные рейсы отменялись, жители полуострова, на свой страх и риск все равно едут в Симферополь.

- На улице минус десять и сильный ветер, но нам не холодно, - рассказала жительница Ялты Елена. – Когда еще сможем на Дары волхвов посмотреть? Такое событие ни из-за какой погоды нельзя пропускать!

Великая реликвия впервые за 500 лет покинула стены монастыря святого Павла на горе Афон в Греции. До прибытия в Крым ковчег с Дарами волхвов побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Киеве. После Севастополя святыню перевезут в Волгоград для поддержания веры людей, пострадавших от теракта.