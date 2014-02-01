В Киеве горела церковь УПЦ

Вчера, 31 января, около 15 часов на ул. Мельникова, 52 в Киеве в православной церкви Московского патриархата на втором этаже колокольни возник пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидирован пожарно-спасательным отделением Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.