Ветераны Великой Отечественной войны получили подарки от Волынской епархии УПЦ

2 февраля Луцк отмечать знаменательную дату - 70-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в Луцком Территориальном центре социального обслуживания состоялся праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает сайт volyn.church.ua.

По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта участие в мероприятии принял клирик Свято-Покровского кафедрального храма священник Роман Лафера. Он духовно опекает посетителей Территориального центра предоставления социальных услуг.

«Дорогие ветераны, я хочу передать вам приветствие и благословение от Высокопреосвященнейшего митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, который поручил мне такую миссию - поздравить вас. Поздравить вас, как тех людей, которые боролись за то, чтобы мы - ваши потомки, ваши внуки сегодня видели мирное небо над нашей головой. Владыка желает вам здоровья, добра и семейного уюта. И самое главное, чтобы эти страшные события, которые происходили 70 лет назад никогда не повторялись. Поэтому примите слова искренней благодарности и поздравления от нашего владыки», - сказал, обращаясь к присутствующим, священник.

Отец Роман передал присутствующим ветеранам благословение владыки Нифонта - иконочки Божией Матери и подарки от Волынской епархии Украинской православной церкви.