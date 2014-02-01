В Москве состоялся прием по случаю пятой годовщины интронизации Патриарха Кирилла

31 января, накануне пятой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялся торжественный прием.

Перед началом приема в Сергиевском зале соборного храма гости поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Его Святейшество приветствовали председатель Совета Федерации ФС РФВ.И. Матвиенко, министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, министр культуры РФ В.Р. Мединский, Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ С.В. Железняк, лидеры российских политических партий Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский и С.М. Миронов.

Предстоятеля Русской Церкви поздравили представители Администрации Президента и Правительства РФ, полномочные представители Президента в федеральных округах РФ, главы российских регионов, послы ряда государств стран СНГ и дальнего зарубежья, представители общественных организаций, деятели науки и культуры, благотворители, руководители СМИ и светские журналисты, освещающие деятельность Святейшего Патриарха Кирилла.

В числе приветствовавших Святейшего Владыку были представители Русской Православной Старообрядческой Церкви, Римско-Католической Церкви, других христианских конфессий, мусульманских и иудейских общин и объединений.

На торжественном вечере в Храме Христа Спасителя присутствовали постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, иерархи Русской Православной Церкви, руководители и сотрудники синодальных учреждений Русской Православной Церкви, сотрудники Московской Патриархии.

От лица Священного Синода и всех присутствующих Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:

«Ваше Святейшество! Позвольте от тысяч присутствующих — и физически, и мысленно — на этом приеме, горячо и сердечно поздравить Вас с пятилетием Патриаршей интронизации. Хочется напомнить, как Вы выступили после того, как были оглашены результаты голосования на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Тогда Вы не говорили о чести, о славе. Вы говорили о чем-то необычном для простых людей. Вы говорили о кресте и сказали, что Патриарший крест невозможно нести одному человеку.

Прошло пять лет. Сейчас Вас окружают в большинстве своем миряне, а завтра Вы будете в окружении епископата, священнослужителей, рядовых верующих. Все они, Ваше Святейшество, вместе с Вами несут Патриарший крест. И в этом секрет, залог того необыкновенного успеха, которого не было в истории Русской Православной Церкви. Дай Бог, чтобы слава Церкви, ее благоденствие, плоды Ваших Первосвятительских трудов видели и Церковь, и Отечество наше».

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина Его Святейшеству передал А.Д. Беглов. От Совета Федерации ФС РФ Патриарха поздравил А.П. Торшин, от Государственной Думы ФС РФ — С.В. Железняк.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам приема со словами благодарности:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие представители государственной власти! Дорогие отцы, братья и сестры! Дамы и господа!

Совершенно справедливо Вы сказали, владыка, что без широкой поддержки Патриарх не может совершать свое служение. Наверное, любой публичный человек нуждается в поддержке. Но поддержка, в которой нуждается Патриарх, — особого характера, особой природы. Ведь за Патриарха не нужно голосовать на очередных выборах, ему не нужно устраивать предвыборных кампаний, потому что он избирается на срок, который определит Сам Бог.

Так что же означает поддержка людей? Это, в первую очередь, ваши молитвы; это, в первую очередь, положительные чувства. Своим сердцем — не столько разумом, сколько сердцем — я чувствую именно эту поддержку. И поддержка человеческих сердец, связанная с молитвой, является самым эффективным способом поддержать руки Патриарха — может быть, в те моменты, когда эти руки самому Патриарху воздевать к небу становится очень тяжело (см. Исх. 17:11-12).

Жизнь Патриарха не принадлежит ему лично, она вообще не имеет какого-то личного измерения. Эта жизнь отдана Церкви и народу. Это не громкие слова — просто иначе быть не может, потому что Патриарх избирается и народом, и Богом, и для того чтобы ответить на этот вызов, он должен посвятить себя этому служению.

Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку — как в радостных для Патриарха, так и в грустных обстоятельствах. Хотел бы поблагодарить за вашу молитву. Верю, что общими трудами мы сможем сделать очень многое для изменения жизни нашего народа к лучшему, для укрепления тех начал человеческого бытия, которые санкционированы Самим Богом через вложение в природу человека нравственного чувства. И если мы будем осуществлять свою личную, семейную, общественную, государственную деятельность в соответствии с этой Божественной санкцией, то мы увидим, как наш жизненный парус мощно наполняется силой Божественной благодати. Потому что человек достигает успеха только тогда, когда его личные усилия поддерживаются Божией силой.

Очень надеюсь, что именно так и будет осуществляться наше общее служение Церкви и Отечеству. Когда я говорю об Отечестве, я имею в виду всю историческую Русь — Украину, Беларусь, Молдову, другие страны, с которыми мы связаны одной верой и единой Церковью. Пусть благословение Божие снизойдет сегодня на наш общий мир — мир, идущий от Киевской купели крещения. Да поможет нам Господь преодолевать трудности, в том числе переживаемого ныне момента, и будем твердо надеяться и знать, что вместе с Богом мы эти трудности сможем преодолеть».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси