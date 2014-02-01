Патриарх Кирилл в годовщину интронизации совершит литургию в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятую годовщину своей интронизации совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков, литургия в храме Христа Спасителя станет 1133 богослужением по счету, которое совершит патриарх за 1825 дней своего первосвятительского служения. За пять лет патриарх Кирилл совершил 124 поездки в епархии, рукоположил более ста новых архиереев, а само количество епархий увеличилось с 159 до 273.

"Такое более чем двукратное увеличение числа епархий и архиереев — это свидетельство огромной работы, которая сейчас под руководством патриарха проходит в Церкви. За этими цифрами — люди и судьбы, а главное — за ними будущее нашей церкви", - подчеркнул глава пресс-службы.

В декабре 2008 года в связи с кончиной патриарха Алексия Второго митрополит Кирилл тайным голосованием был избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал его 16-м патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя.