Из храма в Курской области похитили 12 уникальных икон

Полиция разыскивает 12 уникальных икон 19 века, которые были похищены из церкви Казанской иконы Божьей матери в Курской области, сообщает Вlagovest-info.

«Воры перекусил прутья оконной решетки, проникли в престол и похитил 12 икон работы мастеров Санкт-Петербургской школы искусств», - сообщили в региональном УМВД.

Отмечается, что лики святых, написанные по уникальной технологии, создавались на металле с помощью гравировки, тиснения и росписи.

Стоимость икон сложно оценить даже приблизительно, отмечают в правоохранительных органах.