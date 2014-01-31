Представитель Киевской духовной академии принял участие в XXII Рождественских образовательных чтениях
09:54, 31 января 2014Православие
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В Москве прошли XXII Международные Рождественские образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
По благословению управляющего делами Украинской православной церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония в конференции принял участие преподаватель КДАиС архимандрит Маркелл (Павук).
Отец Маркелл выступил на секции «Традиции исихазма: от преподобного Сергия к святителю Феофану Затворнику» с докладом «Учение о страстях и способах борьбы с ними в сочинениях протоиерея Думитру Станилоае и русских подвижников благочестия XIXв.: сравнительный анализ».
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