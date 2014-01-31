Древнейшая белорусская святыня представлена на выставке в Санкт-Петербурге

Древнейшая белорусская святыня, Полоцкое Евангелие XII века, представлено в Санкт-Петербурге в рамках торжеств в честь 200-летия Российской Национальной библиотеки, сообщает Рravoslavie.ru со ссылкой на ИА "Вода живая".

Факсимильная копия уникального книжного памятника была специально доставлена из Минска. Раритет воссоздан год назад в результате совместной работы издательства Белорусского Экзархата, Национальной библиотеки Белоруссии, Национальной академии наук. Копия повторяет даже капли воска и все не пощадившие древний пергамент "изъяны времени".

Создание Евангелия приписывают святой Ефросинье Полоцкой - основательнице двух монастырей в Полоцке. Рукопись написана уставом, украшена художественными заставками, орнаментированными инициалами и заголовками. В Россию ее вывез царь Иоанн Грозный.

Памятник древности свидетельствует о глубоких духовных корнях белорусов, об активном распространении православия на Белой Руси. Это и свидетельство формирования библиотечной коллекции, в основу которой легла духовная книга. В наши дни раритет возвращен в славянское культурное пространство и стал по-настоящему национальным достоянием.