В Киеве отслужат панихиду по погибшим от холода и болезней бездомным

В субботу в Вознесенском храме на Демеевке епископ Васильковский Николай, викарий Киевской епархии, и отец Павел, благочинный Голосеевского района, по инициативе Общины святого Эгидия, отслужат панихиду по погибшим от холода и болезней бездомным, сообщает Православіє в Україні.

Вспомнить своих друзей и близких придут бездомные, которым Община Святого Эгидия помогает в течение 16 лет. После панихиды будет предложен обед.

«Эта панихида уже стала традицией. Наши друзья — бездомные помнят о ней в течение всего года, они ждут этого события, потому что для них это действительно важно. Часто они боятся или стесняются заходить в храмы из-за своего вида, но мы знаем, что Христос всегда был среди бедных», — рассказал председатель Общины святого Эгидия в Киеве Юрий Лифансе.

По его словам, великая бедность бездомных — не только в том, что у них нет дома или пищи, а в первую очередь в том, что часто общество презирает их, считает недостойными помощи. Обычно именно равнодушие становится причиной смертей бездомных.

«Для Общины святого Эгидия помнить имена погибших бедных друзей — это не только жест солидарности, но выражение образа жизни семьи: жить вместе, разделять сложности, помнить и молиться за тех, кто нас оставил», — добавил Юрий Лифансе.