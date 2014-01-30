Грузинские прихожане Флоренции купили дом для социально незащищенной семьи

По благословению митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) грузинская паства Флоренции приобрела дом для социально незащищенной семьи Амилахвари из селения Шорапани Зестафонского района (край Имерети, в 180 км. к западу от Тбилиси).

Ключи от дома матери четверых детей вручил настоятель храма святой Нины во Флоренции игумен Андриа, сообщает сайт Западноевропейской епархии ГПЦ.

До того, в течение 16 лет, семья проживала «на хлебах» у родственников.

Сумма, необходимая для покупки дома, в основном была выручена посредством благотворительного концерта действующего при флорентийском храме святой Нины грузинского вокально-инструментального ансамбля «Нанила».

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